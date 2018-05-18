БЫСТРО И АНОНИМНО

Для жителей Красноярского края продолжается акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

Железногорцы могут проконсультироваться у специалистов краевого центра СПИД и пройти экспресс-тестирование.

Пройти анонимное обследование можно с 12.00 до 15.00 в мобильных пунктах 18 мая – на улице Матросова, 9/1 и 26 июня – на острове Татышев.

В краевом центре тестирование прошли 54 человека. У двух из них был обнаружен положительный статус.

Напомним, тест на ВИЧ – процедура безопасная, так как проводится одноразовыми расходными материалами. Тест высокоточен, его достоверность приравнена к лабораторному исследованию. Также важной особенностью быстрого тестирования является его полная конфиденциальность и анонимность. Исследование выполняется за 10-15 минут.

Дополнительная информация по телефонам: +7(391)222-03-43, +7(391)222-04-08

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Красноярского края