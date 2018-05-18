МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России участвовали в масштабных пожарно-тактических учениях на одном из объектов Всемирной зимней Универсиады



По легенде совместных комплексных учений пожар угрожал фанпарку «Бобровый лог».

На вершине канатно-кресельной дороги началось возгорание лесного массива, огонь быстро шел по горе от заповедника «Столбы» к строящемуся спортивно-тренерскому блоку.

К учениям привлекались курсанты Академии, находящиеся на практике в красноярском подразделении учебного заведения - институте развития. Прибыв на объект, они получили распоряжение проложить магистральную линию от реки Базаиха с установкой разветвления и прокладкой рабочих линий.

Ребята работали в команде наравне с действующими специалистами МЧС России. Подобный опыт для будущих спасателей бесценен, они смогли поучаствовать в масштабных учениях, благодаря чему отработать практические навыки по ликвидации сложного большого пожара, ощутить чувство «локтя», проверить свои знания и понаблюдать за работой боевых подразделений МЧС России.

Учебная операция по ликвидации лесного пожара и защите здания фанпарка была успешно завершена. В учениях задействованы 14 единиц техники, более 50 человек, в том числе медики и полиция.

Источник: сайт sibpsa.ru