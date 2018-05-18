ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 17 по 21 мая будет ограничено движение по проспекту Курчатова



В связи с необходимостью устранения технологической аварии на сетях водопровода вводится временное ограничение движения автотранспортных средств по пр. Курчатова на участке от ул. Королева до ул. Центральный проезд с 17 по 21 мая.



На этом участке по полосе движения, расположенной по четной стороне пр. Курчатова, с 09:00 17 мая до 20:00 21 мая движение будет перекрыто полностью. Объезд для транспортных средств будет организован по ул. Королева – ул. Восточная – ул. Молодёжная.



Движение маршрутных автобусов будет осуществляться по полосе, расположенной по нечётной стороне пр. Курчатова (со стороны леса). Остановка в районе жилого дома № 38 по пр. Курчатова в течение этих пяти дней действовать не будет. Автобус на ней останавливаться не будет.



Схему установки дорожных знаков по проспекту Курчатова на участке от ул. Королева до ул. Центральный проезд см. ниже.