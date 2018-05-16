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ГРОМИЛУ ОБУЗДАЛИ

16.05.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 14 | Автор: Галина Процкая

39-летний пьяный железногорец несколько часов терроризировал город

Накануне в соцсетях появилось любительское видео с задержанием хулигана, вооруженного ножом, на детской площадке по Ленинградскому, 33. Пока к месту происшествия мчался наряд полиции, злоумышленника пытался задержать оказавшийся рядом молодой человек.

Уговоры на агрессивного владельца ножа не действовали, пришлось прибегнуть к более серьезным приемам. Выстрел вверх из травмата на какое-то время успокоил хулигана, и в следующую секунду злодея скрутили сотрудники полиции.

Как сообщил газете заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Виктор Архипов, в дежурную часть поступил сигнал из т/д «Михайловский» о том, что нетрезвый мужчина угрожает ножом работницам одного из отделов на втором этаже торгового дома. Наряд, прибывший на место происшествия, хулигана в магазине не нашел. Чуть позже его обнаружили в районе дома 33 по Ленинградскому проспекту.

Задержанным оказался ранее судимый гражданин 1979 года рождения, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ «Хулиганство». До этого, по сообщениям в соцсетях, задержанный успел отличиться и в «Аллее» - разгромил там витрину.

Виктор Архипов также сообщил, что по поводу стрельбы из травмата молодым человеком, который оказал помощь полиции при задержании, проверка проводиться не будет.

Источник: ГиГ



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