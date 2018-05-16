СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

Поисковый отряд "Уран. Железногорск" вернулся с Вахты памяти

Учащиеся школы № 95 отправились в экспедицию уже в третий раз. Железногорцы, в составе краевого подразделения, стали полноправными участниками Всероссийского «Поискового движения России».

Поисковые работы школьники вели в районе Россошинского рубежа, где сражались воины–сибиряки.

Экспедиция открылась 22 апреля. Поисковики обнаружили останки девяти бойцов, погибших в жерновах огненного Сталинграда.

В ходе раскопок юные поисковики находили предметы солдатского быта, обмундирование, оружие. Военные находки пополнят коллекцию музея воинской славы «Я помню! Я горжусь!», созданного в школе № 95, а также будут переданы на вечное хранение в Мемориальный Россошинский комплекс.

Завершилась Вахта памяти посещением Волгограда и музея-памятника военной истории Мамаева Кургана. Ребята собрали информацию о героическом родственнике одного из жителей Железногорска, который сражался в Сталинградской битве, погиб смертью храбрых, и в его честь была названа одна из улиц города-героя.

фото поискового отряда "Уран. Железногорск"