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15.05.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске протестировали велосипедистов на знание правил дорожной
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 МАЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 МАЯ
15.05.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 МАЯ
ОТОПЛЕНИЕ НА ФИНИШЕ

ОТОПЛЕНИЕ НА ФИНИШЕ
15.05.18 | Главные темы / Cобытия
23 мая в Железногорске завершится отопительный сезон
ТОРЖЕСТВО В СОБОРЕ

ТОРЖЕСТВО В СОБОРЕ
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
Митрополит Пантелеимон посетит Железногорск 28 мая, в День Святого Духа
В РАМКАХ КОНТРАКТА

В РАМКАХ КОНТРАКТА
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в Железногорске стартовал ямочный дорожный ремонт

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 МАЯ

15.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая



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