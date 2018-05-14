ТОРЖЕСТВО В СОБОРЕ

Глава Красноярской и Ачинской митрополии Пантелеимон посетит Железногорск 28 мая, в День Святого Духа

В торжественной встрече правящего архипастыря и духовенства Красноярской епархии примут участие священнослужители местного прихода, железногорцы и гости города.

Его Высокопреосвященство возглавит праздничную Божественную литургию в соборе Михаила Архангела.

Владыка Пантелеимон обратится к верующим с Архипастырским словом. По заамвонной молитве вокруг собора пройдет Крестный ход - торжественное шествие священства и мирян с иконами, крестами, святынями и хоругвями.

Начало богослужения в 9.00.

Напомним, последний свой визит в Железногорск Владыка Пантелеимон совершил в Светлую Пасхальную седмицу, 10 апреля 2018 года.

фото пресс-службы Красноярской епархии