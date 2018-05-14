РОДИТЕЛЬСКИЙ ОПРОС

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14.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

Краевое агентство труда и занятости приглашает мам дошколят пройти опрос на тему трудоустройства

На интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края проводится опрос женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и среди женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Опрос продлится до 21 мая.

Мнение жительниц края будет учтено при разработке дополнительных мер, направленных на обеспечение их занятости. Опрос поможет выявить проблемы, препятствующие трудоустройству, определить потребность женщин в профобучении, дополнительных услугах по присмотру и уходу за детьми.

Респондентам предлагают вопросы с несколькими вариантами или свободным ответом.

Напомним, краевая служба занятости реализует комплекс мер для трудоустройства женщин, воспитывающих маленьких детей. Он включает: подбор вакансий, в том числе с гибким графиком, временную занятость, обучение востребованным профессиям, специальные ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, помощь в организации своего дела, занятия для эффективного поведения на рынке труда.

Служба занятости помогает жительницам края обрести работу с удобным графиком. В таком случае карьера не мешает заботе о ребенке.

В этом году трудоустроены 2155 мам дошколят, а 456 женщин в период отпуска по уходу за ребенком приступили к профессиональному обучению по направлению центров занятости, сообщает krskstate.ru 



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