РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТЮЛЬПАНОВ!

Железногорцев попросили не выкапывать цветы с городских клумб

Вот такой "крик души" разместили сегодня в социальных сетях сотрудники МП КБУ.

"Уважаемые железногорцы!

Какие слова найти и донести до сознания тех граждан, которые выкапывают или срывают цветы с клумб? Это - о тюльпанах, которые красивым цветочным ковром расцвели у ЗАГСа. Опять чьи-то ручонки потянулись к этой красоте.

Хочется написать о бульваре Андреева. Новые посадки кустарников барбариса частично уничтожены. Уважаемые хозяева собак, может, хватит уже прогуливать своих любимцев около или по посадкам? Что у нас с гражданской совестью - напряженка?

А так, все хорошо, убираем город, посеяли цветочные семена в клумбы, со вторника начинаем массовую посадку деревьев и кустарников. Относитесь бережнее к труду работников комбината, ведь мы живем в городе высоких технологий и не менее высокой культуры!"

фото МП КБУ