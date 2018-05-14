Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ТОРЖЕСТВО В СОБОРЕ

ТОРЖЕСТВО В СОБОРЕ
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
Митрополит Пантелеимон посетит Железногорск 28 мая, в День Святого Духа
В РАМКАХ КОНТРАКТА

В РАМКАХ КОНТРАКТА
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в Железногорске стартовал ямочный дорожный ремонт
РОДИТЕЛЬСКИЙ ОПРОС

РОДИТЕЛЬСКИЙ ОПРОС
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
Краевое Агентство труда и занятости приглашает мам дошколят пройти опрос на
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТЮЛЬПАНОВ!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТЮЛЬПАНОВ!
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
Работники КБУ попросили несознательных граждан не выкапывать цветы с городских
НА СТРАЖЕ ЛЕСА

НА СТРАЖЕ ЛЕСА
14.05.18 | Главные темы / Cобытия
На территории ЗАТО Железногорск действует особый противопожарный режим

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТЮЛЬПАНОВ!

14.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Железногорцев попросили не выкапывать цветы с городских клумб

Вот такой "крик души" разместили сегодня в социальных сетях сотрудники МП КБУ. 

"Уважаемые железногорцы!
Какие слова найти и донести до сознания тех граждан, которые выкапывают или срывают цветы с клумб? Это - о тюльпанах, которые красивым цветочным ковром расцвели у ЗАГСа. Опять чьи-то ручонки потянулись к этой красоте.
Хочется написать о бульваре Андреева. Новые посадки кустарников барбариса частично уничтожены. Уважаемые хозяева собак, может, хватит уже прогуливать своих любимцев около или по посадкам? Что у нас с гражданской совестью - напряженка?
А так, все хорошо, убираем город, посеяли цветочные семена в клумбы, со вторника начинаем массовую посадку деревьев и кустарников. Относитесь бережнее к труду работников комбината, ведь мы живем в городе высоких технологий и не менее высокой культуры!"

фото МП КБУ



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОЖИВЕМ КРАСИВО

ПОЖИВЕМ КРАСИВО
22 сентября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На «Ленинградском бульваре» идёт высадка деревьев и кустарников
ШОК — ЭТО ПО-НАШЕМУ

ШОК — ЭТО ПО-НАШЕМУ
23 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Молодой человек с арматурой разогнал цветочниц КБУ и вырвал посаженные ими цветы
СДЕЛАТЬ ГОРОД КРАСИВЫМ

СДЕЛАТЬ ГОРОД КРАСИВЫМ
18 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Более 100 деревьев высадили специалисты Комбината благоустройства в разных районах Железногорска
УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД

УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД
9 апреля 2014 | Раздел: Cобытия
••• 45 тысяч тюльпанов распустятся этой весной в Железногорске. Это первые весенние цветы, которые украсят центральные площади и улицы города

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Сан4о, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ САЛАТ ОТ КБУ ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАРОД, БЕЗ ПАНИКИ! ВСТРЕЧАЙ ПЕРВОМАЙ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Май 2018 (41)
Апрель 2018 (121)
Март 2018 (109)
Февраль 2018 (113)
Январь 2018 (119)
Декабрь 2017 (132)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".