РУКИ ПРОЧЬ ОТ ТЮЛЬПАНОВ!
14.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая
Железногорцев попросили не выкапывать цветы с городских клумб
Вот такой "крик души" разместили сегодня в социальных сетях сотрудники МП КБУ.
"Уважаемые железногорцы!
Какие слова найти и донести до сознания тех граждан, которые выкапывают или срывают цветы с клумб? Это - о тюльпанах, которые красивым цветочным ковром расцвели у ЗАГСа. Опять чьи-то ручонки потянулись к этой красоте.
Хочется написать о бульваре Андреева. Новые посадки кустарников барбариса частично уничтожены. Уважаемые хозяева собак, может, хватит уже прогуливать своих любимцев около или по посадкам? Что у нас с гражданской совестью - напряженка?
А так, все хорошо, убираем город, посеяли цветочные семена в клумбы, со вторника начинаем массовую посадку деревьев и кустарников. Относитесь бережнее к труду работников комбината, ведь мы живем в городе высоких технологий и не менее высокой культуры!"
Какие слова найти и донести до сознания тех граждан, которые выкапывают или срывают цветы с клумб? Это - о тюльпанах, которые красивым цветочным ковром расцвели у ЗАГСа. Опять чьи-то ручонки потянулись к этой красоте.
Хочется написать о бульваре Андреева. Новые посадки кустарников барбариса частично уничтожены. Уважаемые хозяева собак, может, хватит уже прогуливать своих любимцев около или по посадкам? Что у нас с гражданской совестью - напряженка?
А так, все хорошо, убираем город, посеяли цветочные семена в клумбы, со вторника начинаем массовую посадку деревьев и кустарников. Относитесь бережнее к труду работников комбината, ведь мы живем в городе высоких технологий и не менее высокой культуры!"
фото МП КБУ
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