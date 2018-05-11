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"ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ" В ПЕРВОМАЙСКОМ

11.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

В микрорайоне Первомайский в поликлинике открылся аптечный пункт, где можно приобрести лекарства по льготному обеспечению 

Сегодня новую аптеку посетили глава Железногорска Игорь Куксин, главный врач Клинической больницы № 51 Александр Ломакин и и.о. председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.

- Проблема доступности лекарств для льготников для меня открылась в декабре прошлого года. Мы начали плотно работать с КБ-51 и Губернскими аптеками, чтобы открыть аптечные пункты для льготников в наших посёлках. Первый шаг – открытие аптечного пункта в посёлке Подгорный, сейчас – в микрорайоне Первомайский, - сообщил Игорь Куксин. - Работать в этом направлении продолжаем, чтобы эти услуги были доступны и в других посёлках ЗАТО. Не всё так просто, но, думаю, до конца года мы эту проблему решим.


О работе аптечного пункта рассказала директор филиала АО «Губернские аптеки» Татьяна Бетонова:

- Здесь отпускаются все виды льгот – и федеральная, и региональная. Все необходимые лекарства имеются в наличии. Получить медикаменты могут все 6,5 тысяч льготников, проживающих в этом микрорайоне. Уже завтра будет работать платёжный терминал
.

Также обсуждался вопрос открытия в городе дежурных аптек, сообщает муниципальный портал.



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