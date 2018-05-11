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КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ
11.05.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы приняли участие в краевом донорском марафоне «Энергия жизни»
"ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ" В ПЕРВОМАЙСКОМ

"ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ" В ПЕРВОМАЙСКОМ
11.05.18 | Главные темы / Cобытия
В микрорайоне Первомайский в поликлинике открылся аптечный пункт
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
11.05.18 | Главные темы / Cобытия
Последний звонок для железногорских выпускников прозвенит 25 мая
ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 10 МАЯ

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 10 МАЯ
11.05.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В программе "КСТАТИ" - День Победы-2018 в Железногорске
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ "СТОЛБЫ"
10.05.18 | Главные темы / Cобытия
На «Столбах» для жителей Красноярского края пройдут бесплатные туристические

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 10 МАЯ

11.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая



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