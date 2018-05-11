ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 10 МАЯ

Железногорцы приняли участие в краевом донорском марафоне «Энергия жизни»

КРОВЬ ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

В микрорайоне Первомайский в поликлинике открылся аптечный пункт

"ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ" В ПЕРВОМАЙСКОМ

Последний звонок для железногорских выпускников прозвенит 25 мая

В программе "КСТАТИ" - День Победы-2018 в Железногорске