РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В Красноярском крае принят Порядок проведения надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Документ утвержден постановлением Правительства края. Контроль осуществляет агентство труда и занятости Красноярского края.

Напомним, организации с численностью работников от 35 человек обязаны выделять рабочие места для граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также с соблюдением сроков направлять информацию в службу занятости.

Агентство будет проводить плановые или внеплановые проверки, профилактические мероприятия, направленные на информирование работодателей, а также осуществлять мероприятия по контролю без взаимодействия с работодателями.

За несоблюдение требований законодательства юридические или должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Также предусмотрена ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган необходимых сведений, а также представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде.

Отметим, по итогам 1 квартала на квотируемых рабочих местах в крае трудятся более 5,3 тысячи жителей края, имеющих инвалидность.

Ознакомиться с Порядком можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Источник: официальный портал Красноярского края

Фото: www.dagmintrud.ru



