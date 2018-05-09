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ПОБЕДА НА МАРШЕ

09.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы

День Победы начался с митинга памяти на городском кладбище. Почтили память героев Великой Отечественной войны – Михаила Баскова, Ивана Степанова, Михаила Шульца и летчика-истребителя Василия Мошкея.

На площади Ленина собрались ветераны войны и труженики тыла. Отсюда стартовала многолюдная колонна участников народной акции «Бессмертный полк». 

В масштабном шествии строевым шагом под марши военного оркестра прошли военные, курсанты академии МЧС, ветераны "Боевого братства", кадеты, воспитанники клуба "Патриот". Полторы тысячи горожан с гордостью несли штендеры с портретами своих родных и близких.

На площади Победы прошел праздничный митинг, развернулся парад гарнизона. Жителей поздравили фронтовики, руководители города, градообразующих предприятий, военного комиссариата, священство Михаило-Архангельского собора. Возложили цветы к стеле Победы в память о погибших на полях сражений.

И были слезы в Минуту Молчания. И были разноцветные шары в мирном небе. И не было конца воспоминаниям о жестокой войне и Великой Победе. Поклон вам низкий, наши дорогие ветераны!

       

 

       Фото: Виолетта Колтахова, Анастасия Маркович, Галина Процкая



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