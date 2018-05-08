РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Жителей Красноярского края предупредили об опасной речной рыбе

Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, Красноярский край относится к территориям с высоким уровнем заболеваемости природно-очаговыми инфекциями. Так, описторхоз занимает второе место по распространенности (11,8 процентов), а дифиллоботриоз – третье. Инфекции поражают тонкий кишечник, печени, желчный пузырь.

Природные очаги обнаружены на Красноярском водохранилище, в Енисее и его притоках, в Чулыме. Заразиться можно после употребления в пищу плохо обработанной речной рыбы – щуки, окуня, налима, судака, ерша, плотвы, леща и других.

Более 50 % заболевших занимаются любительской рыбной ловлей, в 14,1 % приобретают рыбу у частных лиц и в местах несанкционированной торговли. Заражаются люди, как правило, летом и осенью. Поэтому потребителям настоятельно советуют употреблять в пищу только хорошо проваренную и прожаренную, тщательно просоленную рыбу. И не покупать ее у частников.

Фото: oko-planet.su