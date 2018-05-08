С ДНЕМ РАДИО!

Сегодня в России отмечается День радио

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов на заседании физико-химического общества продемонстрировал беспроводную удалённую регистрацию электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный им элементарный приёмник.

В первой половине XX века дата была официально утверждена в СССР как День Радио. Он по сути является профессиональным праздником для работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков-радиолюбителей. Отмечают его также преподаватели, студенты и выпускники всех радиофизических факультетов России.

Редакция железногорского радио поздравляет всех, кто связал свою жизнь с радио, с телекоммуникациями, высокими технологиями с нашим профессиональным праздником!

Желаем нашим радиослушателям хороших новостей, бесперебойной связи, интересных эфиров! И пусть ваши родные и близкие всегда будут на связи!