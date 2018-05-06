ВАЖНАЯ ТЕМА

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06.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске обработают от клещей территорию в 160 гектаров

Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Будут охвачены все территории массового отдыха пребывания людей, поселки и лесные массивы. Работы начнутся в понедельник, 7 мая.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 10:52 | Статус: | Автор: Иван Иван , Группа: Гости

Клеща снял вчера с себя! Будьте бдительными!

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