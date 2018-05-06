ВАЖНАЯ ТЕМА
06.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске обработают от клещей территорию в 160 гектаров
Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Будут охвачены все территории массового отдыха пребывания людей, поселки и лесные массивы. Работы начнутся в понедельник, 7 мая.
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
6 октября 2017 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияВ Красноярском крае от укусов клещей в 2017 году умерло 7 человек
17 мая 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске от клещей обработают до 50 гектаров территории
27 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ теплые дни около 30 железногорцев пострадали от клещей
20 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ этом году площадь обработки территории от клещей будет увеличена
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Сан4о, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Гаврилова, в новости: ИДЕАЛ КРАСОТЫ-2018