ВАЖНАЯ ТЕМА

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В Железногорске обработают от клещей территорию в 160 гектаров Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Будут охвачены все территории массового отдыха пребывания людей, поселки и лесные массивы. Работы начнутся в понедельник, 7 мая.

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