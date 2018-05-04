БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ВПЕРЕДИ!

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04.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Галина Процкая

В День Победы жители Железногорска пройдут в колонне «Бессмертного полка»

Сбор участников «Бессмертного полка» состоится 9 мая на площади Ленина в 9.30. Присоединиться к колонне можно на всем протяжении шествия. Дополнительная точка сбора для участия в памятной акции - площадь Королева.

Торжественный митинг и праздничный концерт, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11.00 на площади Победы.

Напомним, общественная акция "Бессмертный полк" проводится в соответствии с распоряжением Президента РФ от 12 декабря 2014 года.

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый желающий в День Победы 9 мая может выйти на улицы города с фотографией своего родственника-фронтовика, чтобы принять участие в Параде памяти. Эта гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.



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