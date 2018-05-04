ГОРОДСКАЯ УБОРКА
04.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Галина Процкая
Почти 2000 железногорцев приняли участие в городских субботниках
В Железногорске продолжается двухмесячник по благоустройству и озеленению. За две недели на уборку мусора с городских улиц вышли 1970 железногорцев. Их усилиями удалось привести в порядок 105 000 кв.метров газонов.
Сегодня, 4 мая, благоустраивать городские территории вышли ещё 500 горожан.
Субботники на территории ЗАТО будут проходить до 15 мая. Приглашаем горожан присоединиться к уборке городских территорий.
Заявки для участия принимаются по телефону Комбината благоустройства: 74-64-20.
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