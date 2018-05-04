ГОРОДСКАЯ УБОРКА

Почти 2000 железногорцев приняли участие в городских субботниках

В Железногорске продолжается двухмесячник по благоустройству и озеленению. За две недели на уборку мусора с городских улиц вышли 1970 железногорцев. Их усилиями удалось привести в порядок 105 000 кв.метров газонов.

Сегодня, 4 мая, благоустраивать городские территории вышли ещё 500 горожан.

Субботники на территории ЗАТО будут проходить до 15 мая. Приглашаем горожан присоединиться к уборке городских территорий.

Заявки для участия принимаются по телефону Комбината благоустройства: 74-64-20.