ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей города посетить ярмарку «Весенняя», которая будет проходить 12 и 13 мая с 10.00 до 15.00 ежедневно в районе площади «Ракушка»



На ярмарке можно будет приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных культур, семена, удобрения, посадочный материал г. Барнаула, г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Железногорска, а также товары для сада, мед, рыбную продукцию, колбасные изделия, свежее мясо, выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.



Для участия в ярмарке приглашаются местные сельхозпроизводители, фермеры и садоводы. Заявления принимаются до 10 мая в Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет № 104.



Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования по телефону 76-55-52.