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ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
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ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

03.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 15 | Автор: Наталья Кокорина

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей города посетить ярмарку «Весенняя», которая будет проходить 12 и 13 мая с 10.00 до 15.00 ежедневно в районе площади «Ракушка»

На ярмарке можно будет приобрести рассаду, саженцы плодово-ягодных культур, семена, удобрения, посадочный материал г. Барнаула, г. Красноярска, г. Дивногорска, г. Железногорска, а также товары для сада, мед, рыбную продукцию, колбасные изделия, свежее мясо, выпечные и кондитерские изделия от товаропроизводителей.

Для участия в ярмарке приглашаются местные сельхозпроизводители, фермеры и садоводы. Заявления принимаются до 10 мая в Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет № 104.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования по телефону 76-55-52.



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