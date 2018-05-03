С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ!

Финал шоу «Бриллиантовая невеста Железногорска» прошел на сцене Дворца культуры

За престижный титул состязались 11 жительниц ЗАТО, которые вышли замуж в 2017 году. Организаторы фестиваля представили на суд многочисленной публики самое красивое и зрелищное событие года.

За время подготовки к конкурсу девушки осваивали технику дефиле, посещали кулинарные мастер-классы, участвовали в фотосессиях, занимались спортом и обучались в «Школе любящих жен».

Более четырех часов продолжалось шоу: девушки презентовали себя, демонстрировали наряды, прически и прямо со сцены признавались своим мужьям в любви.

Звания "Бриллиантовая невеста Железногорска-2017" была удостоена Юлия Дударева.

Ольга Паранина завоевала титул "Золотая невеста-2017". Екатерина Травкина стала "Серебряной невестой-2017"



Победительница Юлия Дударева представит наш город на всероссийском финале в Новосибирске, который состоится 15 мая, в Международный день семьи.

Надо отметить, что буквально все девушки, по праву, получили звание бриллиантовой невесты в самых разных номинациях:

Вот результаты участниц:

Бриллиантовая невеста по мнению студии декора "Гнездышко" - Джамиля Егорова

Бриллиантовая невеста по мнению курсов "Шью сама" - Мария Половко

Бриллиантовая невеста по мнению студии красоты "Лак & мусс" - Алина Боброва

Бриллиантовая невеста по мнению Центра досуга - Валерия Кузнецова

Бриллиантовая невеста по мнению Парка культуры и отдыха - Татьяна Семенкова

Бриллиантовая невеста по мнению галереи тренингов Юлии Третьяковой - Ольга Паранина

Бриллиантовая невеста по мнению Л'этуаль - Ольга Паранина

Бриллиантовая невеста по мнению магазина домашнего текстиля и домашней одежды Beauty - Евгения Дюндина

Бриллиантовая невеста по мнению Океана суши - Татьяна Андреюшина

Бриллиантовая невеста по мнению участниц - Анна Лубнина

Бриллиантовая невеста по мнению зрителей - Юлия Дударева

Бриллиантовая невеста по мнению интернет-пользователей - Екатерина Травкина

Фото Андрея Целуева и Владимира Нуждина