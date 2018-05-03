МОБИЛЬНЫЙ ХОСПИС
03.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая
Железногорский хоспис получит специализированный автомобиль «Volkswagen Caddy»
Транспорт волонтёрам удалось получить за счёт средств президентского гранта.
Грант президента Российской Федерации проект «Создание мобильного хосписа в Железногорске» получил в конце 2017 года, тогда же волонтёры стали участниками грантовой программы Красноярского края «Партнерство».
ВИКТОР СТАРОДУБЦЕВ, директор АНО «Железногорский хоспис имени Василия и Зои Стародубцевых».
- "В декабре прошлого года на средства президентского гранта мы заказали специализированный автотранспорт для организации выездной службы медицинской паллиативной помощи неизлечимым больным и их близким. И вот результат: специально оборудованный автомобиль Volkswagen Сaddy сможет приступить к работе уже в мае. На территории Красноярского края этот автомобиль является уникальным, его оборудовали специально под потребности мобильного хосписа".
Фото из соцсетей
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