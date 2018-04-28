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ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 28 апреля

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 28 апреля
28.04.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В программе "КСТАТИ" - председатель Координационного Совета профсоюзов
С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
28.04.18 | Главные темы / Cобытия
Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Игоря Куксина с 1 мая
СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ

СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ
28.04.18 | Главные темы / Cобытия
К реставрации старинной церкви в Барабаново подключились столичные эксперты
ШКОЛА ПОЛИЦИИ

ШКОЛА ПОЛИЦИИ
28.04.18 | Главные темы / Cобытия
Для детей и подростков Красноярского края стартовал конкурс «Полицейский Дядя
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
28.04.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорка Елена Труфанова победила в конкурсе «Учитель года Красноярского

РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 АПРЕЛЯ

28.04.18 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 18 | Автор: Наталья Кокорина


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