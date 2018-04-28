С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Игоря Куксина с 1 мая

Поздравляю вас с наступающим праздником - Днём Весны и Труда!

Первомай - символ взаимной поддержки и сплочённости, уважения к созидательному труду - праздник всех, кто своим ежедневным трудом создаёт завтрашний день, светлое будущее нашего Железногорска.

Любая работа, направленная на благо общества, заслуживает уважения. Выражаю глубокую признательность ветеранам труда и всем, кто работает на благо нашего ЗАТО. Пусть ваш труд приносит только радость и удовлетворение и будет оценён по достоинству! Пусть яркое майское солнце зарядит своей энергией, подарит праздничное настроение, радость и любовь к жизни. Доброго здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким!