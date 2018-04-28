ШКОЛА ПОЛИЦИИ

МВД России объявило о начале приема работ на конкурс для детей и подростков «Полицейский Дядя Степа»

Стать участником творческого состязания может любой ребенок в возрасте от 6 до 14 лет.

Необходимо изготовить тематические подделки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен Российской империи и до наших дней, и прислать в Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю до 10 мая 2018 года по адресу:

г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18 (Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю).

Победители регионального этапа конкурса будут награждены подарками в преддверии Дня защиты детей.

Три лучшие работы будут участвовать в онлайн-голосовании на федеральном уровне.

Телефон для справок: 2-459-019, 2-459-819

по информации пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю

фото: МВД Карелии