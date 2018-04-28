СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ

К реставрации старинной церкви в Барабаново подключились столичные эксперты

К изготовлению проекта реставрации храма великомученицы Параскевы Пятницы на этой неделе приступила бригада архитекторов под руководством Андрея Бодэ из Москвы. На территории Сибири эксперты в области деревянного зодчества работают впервые.

В Барабаново специалисты пробыли четыре дня и успешно провели работы, необходимые для составления проектно-реставрационной документации.

— Храм Параскевы Пятницы можно и нужно спасти. Фундамент находится в приемлемом состоянии, как и значительная часть самого здания, — отметил Андрей Бодэ

Барабаново столичные эксперты посетили по приглашению древлехранителя Красноярской епархии, настоятеля Параскевинской церкви поселка Емельяново иерея Алексия Язева.

Надо отметить, летом 2017 года священник Алексий Язев побывал в Железногорске. В Соборе Михаила Архангела произошла передача утерянной старинной иконы Николая Чудотворца, которую железногорец Виктор Головинкин случайно обнаружил при разборе деревянного дома по улице Комсомольской. До революции святая реликвия находилась в Параскевинской церкви в Барабаново.

"Икона вернулась домой, когда храм возрождается, и это - чудо!", - сказал корреспонденту "Свежего телевидения" отец Алексий.

фото из архива "Свежего ТВ" и сайта Красноярской епархии