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ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая

Железногорка победила в ежегодном конкурсе «Учитель года Красноярского края»

Педагог английского языка из 102-го лицея Елена Труфанова обошла 19 финалистов престижного краевого конкурса.

Елена Александровна преподает иностранные языки уже 24 года.

В 2006 году наша талантливая землячка стала победителем конкурса «Лучшие учителя России». 

Теперь железногорский педагог будет представлять Красноярский край в общероссийском конкурсе «Учитель года».

Поздравляем и желаем дальнейших побед!

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