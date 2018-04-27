ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

Железногорка победила в ежегодном конкурсе «Учитель года Красноярского края»

Педагог английского языка из 102-го лицея Елена Труфанова обошла 19 финалистов престижного краевого конкурса.

Елена Александровна преподает иностранные языки уже 24 года.

В 2006 году наша талантливая землячка стала победителем конкурса «Лучшие учителя России».

Теперь железногорский педагог будет представлять Красноярский край в общероссийском конкурсе «Учитель года».

Поздравляем и желаем дальнейших побед!

фото из соцсети ВКонтакте