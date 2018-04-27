ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 24 | Автор: Галина Процкая
Железногорка победила в ежегодном конкурсе «Учитель года Красноярского края»
Педагог английского языка из 102-го лицея Елена Труфанова обошла 19 финалистов престижного краевого конкурса.
Елена Александровна преподает иностранные языки уже 24 года.
В 2006 году наша талантливая землячка стала победителем конкурса «Лучшие учителя России».
Теперь железногорский педагог будет представлять Красноярский край в общероссийском конкурсе «Учитель года».
Поздравляем и желаем дальнейших побед!
фото из соцсети ВКонтакте
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