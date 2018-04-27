ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ

Комбинат благоустройства сегодня ночью усилил сброс воды на дамбе

По словам директора предприятия Николая Пасечкина, из-за плюсовых температур снег в горах стремительно тает, и вода в городском озере прибывает.

На грани подтопления сейчас находится мост через Кантат за 3 и 3А КПП. В настоящее время, благодаря сбросу, уровень воды в озере держится на безопасной отметке.