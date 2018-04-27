ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ
27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
Комбинат благоустройства сегодня ночью усилил сброс воды на дамбе
По словам директора предприятия Николая Пасечкина, из-за плюсовых температур снег в горах стремительно тает, и вода в городском озере прибывает.
На грани подтопления сейчас находится мост через Кантат за 3 и 3А КПП. В настоящее время, благодаря сбросу, уровень воды в озере держится на безопасной отметке.
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