ПАТРИОТЫ НА МАРШЕ
27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске прошел конкурс песни и строя
Накануне в спорткомплексе «Октябрь» прошел конкурс песни и строя, посвященный 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В конкурсе участвовало 14 команд. 280 школьников показали свои умения маршировать, выполнять команды, петь строевые песни.
Победителем конкурса стала команда школы № 93, которая была отмечена кубком и грамотой. Все остальные участники получили грамоты и сладкие призы. Центр «Патриот» выражает благодарность за помощь в проведении мероприятия Горно-химическому комбинату, Управлению образования, общественной организации «Боевое братство», в/ч 51966, Молодежному центру, городскому Совету ветеранов войны и труда, сообщает муниципальный портал.
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