ПАТРИОТЫ НА МАРШЕ

В Железногорске прошел конкурс песни и строя

Накануне в спорткомплексе «Октябрь» прошел конкурс песни и строя, посвященный 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе участвовало 14 команд. 280 школьников показали свои умения маршировать, выполнять команды, петь строевые песни.

Победителем конкурса стала команда школы № 93, которая была отмечена кубком и грамотой. Все остальные участники получили грамоты и сладкие призы. Центр «Патриот» выражает благодарность за помощь в проведении мероприятия Горно-химическому комбинату, Управлению образования, общественной организации «Боевое братство», в/ч 51966, Молодежному центру, городскому Совету ветеранов войны и труда, сообщает муниципальный портал.