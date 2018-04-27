ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 26 апреля
27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
14 сентября 2017 | Раздел: Аудио / РадиопередачиВ программе - директор ДЮСШ "Юность" ЭДУАРД АНТОНОВ
14 сентября 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиВ «Открытой студии» - директор ДЮСШ "Юность" ЭДУАРД АНТОНОВ
24 апреля 2014 | Раздел: Cобытия••• 24 апреля в передаче "Открытая студия" примет участие директор Молодежного Центра Эдуард Антонов
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Сан4о, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Гаврилова, в новости: ИДЕАЛ КРАСОТЫ-2018
Галина Процкая, в новости: В РОССИИ ДЕНЬ ТРАУРА