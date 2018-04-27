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ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ

ОЗЕРО ПОД КОНТРОЛЕМ
27.04.18 | Главные темы / Cобытия
Комбинат благоустройства сегодня ночью усилил сброс воды на дамбе
ПАТРИОТЫ НА МАРШЕ

ПАТРИОТЫ НА МАРШЕ
27.04.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошед ежегодный конкурс песни и строя
ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 26 апреля

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 26 апреля
27.04.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
В программе "КСТАТИ" - директор ДЮСШ "Юность" Эдуард Антонов
УЧИТЕЛЯ СОРЕВНУЮТСЯ

УЧИТЕЛЯ СОРЕВНУЮТСЯ
27.04.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорские педагоги поборются за звание "Учитель года Красноярского края"
"ЖЕЛЕЗНОГОРСК" ОБНОВЯТ

"ЖЕЛЕЗНОГОРСК" ОБНОВЯТ
26.04.18 | Главные темы / Cобытия
Горэлектросеть планирует сделать полный апгрейд конструкции «Железногорск» на

ПРОГРАММА "КСТАТИ" от 26 апреля

27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Телепередачи | Просмотров: 21 | Автор: Галина Процкая



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