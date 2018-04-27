УЧИТЕЛЯ СОРЕВНУЮТСЯ
27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 9 | Автор: Галина Процкая
Железногорские педагоги поборются за звание "Учитель года Красноярского края"
Сегодня в зале торжеств Большого концертного зала состоится чествование победителей конкурса «Учитель года Красноярского края».
В финале остались 20 педагогов, в их числе - учитель физики лицея №102 Жанна Остапенко и учитель английского языка лицея №102 Елена Труфанова.
Победитель финального этапа будет представлять наш регион в общероссийском конкурсе «Учитель года».
фото: zato26.org
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