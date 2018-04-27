УЧИТЕЛЯ СОРЕВНУЮТСЯ

Железногорские педагоги поборются за звание "Учитель года Красноярского края"

Сегодня в зале торжеств Большого концертного зала состоится чествование победителей конкурса «Учитель года Красноярского края».

В финале остались 20 педагогов, в их числе - учитель физики лицея №102 Жанна Остапенко и учитель английского языка лицея №102 Елена Труфанова.

Победитель финального этапа будет представлять наш регион в общероссийском конкурсе «Учитель года».

фото: zato26.org