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УЧИТЕЛЯ СОРЕВНУЮТСЯ

27.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 9 | Автор: Галина Процкая

Железногорские педагоги поборются за звание "Учитель года Красноярского края"    

Сегодня в зале торжеств Большого концертного зала состоится чествование победителей конкурса «Учитель года Красноярского края».

В финале остались 20 педагогов, в их числе - учитель физики лицея №102 Жанна Остапенко и учитель английского языка лицея №102 Елена Труфанова.

Победитель финального этапа будет представлять наш регион в общероссийском конкурсе «Учитель года».

фото: zato26.org



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