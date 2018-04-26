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"ЖЕЛЕЗНОГОРСК" ОБНОВЯТ

26.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая

Горэлектросеть планирует сделать полный апгрейд конструкции с надписью «Железногорск» на Курчатова

Щиты с буквами уже давно имеют непрезентабельный вид: проржавели, разрисованы краской. Светильники гнут хулиганы, электрики периодически восстанавливают освещение. А еще с щитов приходится постоянно снимать частные объявления. На многих буквах видны следы от клея и бумаги.

Горэлектросеть, на чьем балансе находится конструкция, решила взяться за обновление.

АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ, директор МП «Горэлектросеть»:

- Есть предложение восстановить все как было. Старое покрытие содрать, обработать против ржавчины. Обратно покрасить, нанести буквы. Надо горожанам более бережливо относиться. Пожеланий много, но если мы будем ежегодно восстанавливать один и тот же объект, то на другое у нас сил не хватит.

Работы по поиску подрядчика уже ведутся. Анатолий Коваль надеется, что после ремонта у горожан не поднимется рука испортить украшение города.

Малую архитектурную форму на Курчатова установили еще в конце 70-х годов, уточнили в Управлении градостроительства. Тогда это были стенды, на которых размещали информацию о предприятиях и передовиках производства. Позже, в 90-е годы, работники художественной мастерской написали - «Железногорск».

Кроме этого, Горэлектросети предстоит летом заменить устаревшие световые опоры на Ленинградском, в районе магазина «Эскадра». Провести  ремонт системы электроснабжения садов, в том числе, в Подгорном. Муниципалов, наверняка, привлекут к проекту «Комфортная городская среда». Работы по благоустройству пройдут от площади Победы до Королева. Именно за реконструкцию этой общественной территории проголосовали горожане.   

Татьяна Зимина, Максим Овчинников



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