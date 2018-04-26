"ЖЕЛЕЗНОГОРСК" ОБНОВЯТ
Горэлектросеть планирует сделать полный апгрейд конструкции с надписью «Железногорск» на Курчатова
Щиты с буквами уже давно имеют непрезентабельный вид: проржавели, разрисованы краской. Светильники гнут хулиганы, электрики периодически восстанавливают освещение. А еще с щитов приходится постоянно снимать частные объявления. На многих буквах видны следы от клея и бумаги.
Горэлектросеть, на чьем балансе находится конструкция, решила взяться за обновление.
АНАТОЛИЙ КОВАЛЬ, директор МП «Горэлектросеть»:
Работы по поиску подрядчика уже ведутся. Анатолий Коваль надеется, что после ремонта у горожан не поднимется рука испортить украшение города.
Малую архитектурную форму на Курчатова установили еще в конце 70-х годов, уточнили в Управлении градостроительства. Тогда это были стенды, на которых размещали информацию о предприятиях и передовиках производства. Позже, в 90-е годы, работники художественной мастерской написали - «Железногорск».
Кроме этого, Горэлектросети предстоит летом заменить устаревшие световые опоры на Ленинградском, в районе магазина «Эскадра». Провести ремонт системы электроснабжения садов, в том числе, в Подгорном. Муниципалов, наверняка, привлекут к проекту «Комфортная городская среда». Работы по благоустройству пройдут от площади Победы до Королева. Именно за реконструкцию этой общественной территории проголосовали горожане.
Татьяна Зимина, Максим Овчинников