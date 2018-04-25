"АВТОШКОЛА" НА СВЕЖЕМ ТВ
25.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
Хотите стаь успешным водителем автомобиля и безопасно передвигаться по дорогам России?
В этом выпуске мы представляем лицензированное образовательное учреждение - железногорская "Автошкола" с 32-летним опытом работы
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