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"АВТОШКОЛА" НА СВЕЖЕМ ТВ

"АВТОШКОЛА" НА СВЕЖЕМ ТВ
25.04.18 | Главные темы / Cобытия
В телевизионной программе "Торговая карта" представлена лицензированная
СИМВОЛ ПОБЕДЫ

СИМВОЛ ПОБЕДЫ
25.04.18 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в Железногорске стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
НА КУБКЕ КРАСНОЯРСКА

НА КУБКЕ КРАСНОЯРСКА
25.04.18 | Главные темы / Cобытия
Спортсмены школы верховой езды "Лошадка" завоевали медали на Кубке Красноярска
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 АПРЕЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 АПРЕЛЯ
25.04.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 24 АПРЕЛЯ
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
24.04.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске подведены итоги аукционов по ямочному дорожному ремонту

"АВТОШКОЛА" НА СВЕЖЕМ ТВ

25.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая

Хотите стаь успешным водителем автомобиля и безопасно передвигаться по дорогам России? 

В этом выпуске мы представляем лицензированное образовательное учреждение - железногорская "Автошкола" с 32-летним опытом работы



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