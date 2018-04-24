РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 АПРЕЛЯ

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СЛУШАЙ ПРОГРАММУ ЗА 30 АПРЕЛЯ В программе: • Город решил прибраться к праздникам • Железногорск почтил память губернатора Лебедя • 361-я годовщина пожарной охраны России

РАДИОПРОГРАММА "СПЕКТР" ЗА 8 АПРЕЛЯ - Реактор АДЭ-2 будет остановлен в конце мая; - 8 апреля отмечается День работников военкомата; - Музыкальная страничка; - Спортивный дневник.