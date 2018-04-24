ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Паблики ГХК в социальных сетях получили «Звезду» X Всероссийского конкурса «Пресс-служба года»

Паблики ГХК в соцсетях заняли 2 место в номинации «PR в социальных медиа» престижного всероссийского профессионального конкурса «Пресс-служба года».

Награждение прошло в пятницу, 20 апреля, в Москве, сообщает сайт предприятия. Всего на рассмотрение экспертного сообщества были представлены 550 проектов. В номинации «PR в социальных медиа» соперничали 43 проекта: от корпоративных страниц вузов, жилых комплексов и библиотек до сетей пабликов крупных производственных холдингов.

ГХК заявил на рассмотрение жюри проект по созданию системы пабликов предприятия в четырех социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Instagram.

Напомним, в декабре 2017 года паблик ГХК «Вконтакте» занял первое место в конкурсе корпоративных СМИ «Медиалидер» как лучшая корпоративная страница в соцсетях.

Также по итогам года высокую оценку получило видео-направление работы медиаредакции ГХК. Управление по связям с общественностью ГХК было отмечено Благодарственным письмом директора Департамента коммуникаций Росатома Андрея Черемисинова и главного редактора телевизионной программы «Страна Росатом» Михаила Полунина за высокий профессионализм, информативность и качество подготовленных видеосюжетов, сообщает сайт ГХК.