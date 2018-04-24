БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА

Финал шоу «Бриллиантовая невеста Железногорска» пройдет на сцене Дворца культуры 28 апреля

За престижный титул будут бороться 11 участниц, которые вышли замуж в 2017 году. Организаторы обещают зрелищное шоу с сюрпризами для конкурсанток и зрителей.

За время подготовки девушки освоили технику дефиле, посещали мастер-классы, участвовали в фотосессиях и обучались в «Школе любящих жен».

Победительница представит наш город на всероссийском финале в Новосибирске, который состоится 15 мая, в Международный день семьи.

Начало шоу в 19.00.

Билеты в кассе Центра досуга тел. 749450 и Дворца культуры тел. 753124

Заказ билетов: 89135372730