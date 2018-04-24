ДОРОЖНЫЕ ПЛАНЫ
Комбинат благоустройства приступил к первому этапу ямочного ремонта
Работы идут в рамках муниципального контракта на содержание городских дорог. То, что делается сейчас - мера временная, она позволит поддержать состояние проезжих частей в приемлемом виде до начала основных работ. Рабочие латают дыры, которые не соотвествуют ГОСТу.
АЛЕКСАНДР ДЕМИН, мастер дорожно-строительного цеха МП КБУ:
В этом году заплатки на дороги начали ставить раньше обычного. Погода позволяет, говорят в КБУ. Асфальт собственного производства. Неделю назад после зимы запустили асфальтовый завод. После ремонта основных магистралей рабочие переместятся на периферийные улицы.
АЛЕКСАНДР ДЕМИН, мастер дорожно-строительного цеха МП КБУ:
До поселковых дорог дорожники доберутся, но позже.. Аукционы на основной ямочный ремонт уже запущены. На этой неделе должен определиться подрядчик. В рамках муниципального контракта КБУ будет следить за состоянием городских дорог и, если потребуется, подлатают проезжие части перед зимним сезоном.
Ольга Кокорина, Игорь Мусанов