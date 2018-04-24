ДОРОЖНЫЕ ПЛАНЫ

Комбинат благоустройства приступил к первому этапу ямочного ремонта

Работы идут в рамках муниципального контракта на содержание городских дорог. То, что делается сейчас - мера временная, она позволит поддержать состояние проезжих частей в приемлемом виде до начала основных работ. Рабочие латают дыры, которые не соотвествуют ГОСТу.

АЛЕКСАНДР ДЕМИН, мастер дорожно-строительного цеха МП КБУ:

"Мы прошли Ленинградский проспект - от площади Победы до 60 лет ВЛКСМ. Одну полосу. Вторую – до 111-го дома. Немножко зашли на 60 лет ВЛКСМ, все крупные ямки. Сейчас идет ремонт покрытия в районе площади Победы. Это проспект Курчатова - от Королева до площади Победы. Подходы к улице Восточная - от Саянской. Курчатова в сторону 3 КПП"

В этом году заплатки на дороги начали ставить раньше обычного. Погода позволяет, говорят в КБУ. Асфальт собственного производства. Неделю назад после зимы запустили асфальтовый завод. После ремонта основных магистралей рабочие переместятся на периферийные улицы.

АЛЕКСАНДР ДЕМИН, мастер дорожно-строительного цеха МП КБУ:

"В планах перейти на улицу Свердлова, особенно - в районе "Золотого ключика", от Решетнева в сторону Маяковского и Андреева. Там посерединке очень большие такие, крупные, ямки. В районе перекрестка улицы Свердлова и Октябрьской. Большие латки получаются. И также Королева - от Курчатова немного прошли от заезда Курчатова, 44. Пока планы такие, дальше будет видно, где будут образовываться ямки"

До поселковых дорог дорожники доберутся, но позже.. Аукционы на основной ямочный ремонт уже запущены. На этой неделе должен определиться подрядчик. В рамках муниципального контракта КБУ будет следить за состоянием городских дорог и, если потребуется, подлатают проезжие части перед зимним сезоном.

Ольга Кокорина, Игорь Мусанов