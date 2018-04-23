ПОЖИВИЛИСЬ-ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, работая над раскрытием дачной кражи, выявили серию хищений металлоконструкций с предприятия

В марте в дежурную часть обратился мужчина, у которого из дачного домика пропали электроинструменты и другое имущество на сумму около 35 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подозреваемых, ранее судимых мужчин 1989 г.р.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

При проведении следствия полицейские установили, что один из задержанных с осени 2017 по весну 2018 года. совершил серию краж металлических изделий с территории частного предприятия.. Общая стоимость ущерба превысила 260 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту в отношении 29-летнего железногорца заведено еще одно уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск