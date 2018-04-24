ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

Для воспитанников железногорского детского дома провели экскурсию в редакции Свежего телевидения и городского радио

Встреча с сотрудниками муниципальной редакции состоялась в рамках акции «Все работы хороши – выбирай на вкус!», которая организована Общественным советом при УМВД Железногорска.

По словам председателя Общественного совета Алексея Ковалева, школьники знакомятся с разными профессиями, напрямую общаются с людьми, которые занимаются любимым делом, что поможет им выбрать будущую специальность.

Первым из профориентационных мероприятий стала экскурсия подшефных железногорской полиции в редакцию «Свежего телевидения и радио». Ребята узнали, кто и как создает ежедневную телевизионную программу «Новости. Время местное» и радиопрограмму «Новости Железногорска». Журналисты редакции предложили школьникам опробовать себя в роли диктора, ведущего аналитической программы, а также продемонстрировали процесс монтажа сюжетов.

По словам Алексея Ковалева, воспитанники детского дома познакомятся с профессиями врача, инженера, библиотекаря и другими специальностями.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск