ВСТРЕЧА В РЕДАКЦИИ

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24.04.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

Для воспитанников железногорского детского дома провели экскурсию в редакции Свежего телевидения и городского радио

Встреча с сотрудниками муниципальной редакции состоялась в рамках акции «Все работы хороши – выбирай на вкус!», которая организована Общественным советом при УМВД Железногорска.

По словам председателя Общественного совета Алексея Ковалева, школьники знакомятся с разными профессиями, напрямую общаются с людьми, которые занимаются любимым делом, что поможет им выбрать будущую специальность.

Первым из профориентационных мероприятий стала экскурсия подшефных железногорской полиции в редакцию «Свежего телевидения и радио». Ребята узнали, кто и как создает ежедневную телевизионную программу «Новости. Время местное» и радиопрограмму «Новости Железногорска». Журналисты редакции предложили школьникам опробовать себя в роли диктора, ведущего аналитической программы, а также продемонстрировали процесс монтажа сюжетов.

По словам Алексея Ковалева, воспитанники детского дома познакомятся с профессиями врача, инженера, библиотекаря и другими специальностями.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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