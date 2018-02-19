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КУРС НА ФИНАЛ

19.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

Курсанты и студенты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России завоевали первое место в стартовом этапе Всероссийского конкурса «Человеческий фактор», который проходил в Красноярске

Участие в первом этапе конкурса приняли более двадцати команд, представляющих учебные заведения высшего и среднего образования Красноярского края.

Курсанты железногорской академии заняли первое место. Теперь вместе с представители Студенческого психологического добровольческого отряда они будут бороться за выход в финал на региональном этапе, который состоится в конце марта.

Напомним, в прошлом году курсанты МЧС вышли в финал «Человеческого фактора» и попали в десятку лучших вузов по стране.

фото с сайта sibpsa.ru



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