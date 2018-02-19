СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

В Комплексном центре социального обслуживания открылся зал адаптивной физкультуры для особенных детей



16 февраля сотрудники муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (КЦСОН) презентовали зал адаптивной физической культуры и игровую комнату в здании по ул. Свердлова, 32.

Здесь совсем недавно завершился ремонт, закуплены тренажеры и оборудование по сенсорной интеграции. Выполнение работ проверили заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Владимир Фомаиди и родители.

- Благодаря поддержке администрации были выделены почти 4 миллиона рублей на ремонт помещений первого этажа и входной группы, - сообщила заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья КЦСОН Людмила Ковальчук. – Совсем скоро здесь появится и тренажер Гросса, который поможет в реабилитационных мероприятиях детей с ДЦП. Всего на оборудование комнат было выделено 339 тысяч рублей из краевого бюджета.

В зале адаптивной физической культуры бесплатно могут заниматься дети с расстройством аутистического спектра, с ментальными нарушениями, ДЦП. Все занятия сопровождает инструктор и психолог.



Кроме отдельного входа с пандусом, в здании оборудована туалетная комната с кнопкой вызова специалиста, а у каждой двери размещена табличка Брайля для слабовидящих.





Ремонт в Комплексном центре социального обслуживания населения продолжится и в этом году. В городском бюджете на капитальный ремонт здания выделено 22 млн рублей. В 2016 году был произведен ремонт кровли. Стоимость работ составила 2,4 млн рублей. В этом году на 3,9 млн рублей за счёт местного бюджета проведён капитальный ремонт помещений первого этажа и обустройство входной группы в рамках доступности для маломобильных групп населения.





Социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья КЦСОН проводит не только в здании по ул. Свердлова, 32, но и в подразделении по ул. Ленина, 11. Здесь работает комната по обучению социально-бытовым навыкам детей с ограниченными возможностями здоровья и из семей в социально опасном положении. Работает швейная мастерская для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей.



Всего услуги по социальной реабилитации оказываются 159 детям.