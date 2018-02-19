СЛУШАЙ РАДИО НА НАШЕМ САЙТЕ!

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19.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая
В связи с проведением выборов президента РФ приостановлено собственное вещание городского радио в сети ВГТРК «Радио России»
Абонентам железногорского проводного радио в течение месяца - с 17 февраля до 18 марта - доступны только краевые и общероссийские новости.
Программу городского радио, подготовленную журналистами редакции "Говорит Железногорск", можно будет послушать в сети Интернет - на нашем сайте «Свежее телевидение».
Возобновится вещание городского радио в сети ВГТРК «Радио России» в понедельник, 19 марта, в 13 час 20 мин.
По вопросам радиовещания обращаться в редакцию по телефону: 76-50-90.
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