СЛУШАЙ РАДИО НА НАШЕМ САЙТЕ!

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В связи с проведением выборов президента РФ приостановлено собственное вещание городского радио в сети ВГТРК «Радио России»

Абонентам железногорского проводного радио в течение месяца - с 17 февраля до 18 марта - доступны только краевые и общероссийские новости.

Программу городского радио, подготовленную журналистами редакции "Говорит Железногорск", можно будет послушать в сети Интернет - на нашем сайте «Свежее телевидение».

Возобновится вещание городского радио в сети ВГТРК «Радио России» в понедельник, 19 марта, в 13 час 20 мин.

По вопросам радиовещания обращаться в редакцию по телефону: 76-50-90.