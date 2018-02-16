10 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ ТЕАТРОВ

Железногорским театрам выделяются гранты

На этой неделе стало известно, что железногорским театрам в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры малых городов» выделяются гранты. Театру оперетты и театру кукол «Золотой ключик» второй год подряд удается стать участниками этого проекта и получить финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы и на постановку новых спектаклей.



В этом году Театр оперетты из федерального, краевого и местного бюджетов получит средства в размере 7,1 млн рублей, театр кукол «Золотой ключик» - 3,6 млн рублей.



В прошлом году железногорские театры также были участниками партийного проекта. В 2017 году этим учреждениям культуры было выделено около 12 млн рублей. Благодаря этим средствам в Театре оперетты состоялись премьерные показы двух спектаклей, обновлена материально-техническая база швейных мастерских, приобретена звуковая и световая аппаратура. В театре кукол грант был направлен на обновление технологического и технического оборудования, установку звукового и светового оборудования, постановку трёх спектаклей.

По информации муниципального портала

Фото Narod.ru