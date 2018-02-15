УСПЕТЬ ДО СРОКА

1 марта заканчивается срок «дачной амнистии» для регистрации частных жилых домов

С этого срока утратит силу правило, что для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости не требуется разрешение на ввод в эксплуатацию.

В связи с этим, Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, до 1 марта 2018 года обратиться в МФЦ с заявлением о регистрации на них права собственности.

Для осуществления данной процедуры необходимо подать заявление (в офисы МФЦ или в электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru), оплатить государственную пошлину, а также предоставить разрешение на строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок и подготовленный кадастровым инженером технический план жилого дома. Однако, при ранее зарегистрированных правах на участок, предоставление правоустанавливающих документов не требуется.

Заявления, представленные в Росреестр до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до указанной даты.

После 1 марта 2018 года для регистрации права собственности на жилой дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения такого объекта.