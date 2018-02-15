ПРИЕМ ГРАЖДАН

Государственная инспекция труда ответит на вопросы железногорцев



20 февраля Государственная инспекция труда в Красноярском крае проводит личный прием граждан по вопросам трудового законодательства.



Прием проведет начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства об охране труда по третьей группе отраслей Сергей Захаров и главный государственный инспектор труда Наталья Бронникова.



Консультации пройдут с 14.00 до 16.00 в общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 101.