ПРИЕМ ГРАЖДАН
15.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Наталья Кокорина
Государственная инспекция труда ответит на вопросы железногорцев
20 февраля Государственная инспекция труда в Красноярском крае проводит личный прием граждан по вопросам трудового законодательства.
Прием проведет начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства об охране труда по третьей группе отраслей Сергей Захаров и главный государственный инспектор труда Наталья Бронникова.
Консультации пройдут с 14.00 до 16.00 в общественной приемной Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 101.
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