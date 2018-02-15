ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Железногорска информирует граждан, что в настоящее время во многих государствах приобретает широкое распространение использование частных виртуальных валют - криптовалют

В то же время на территории Российской Федерации обеспечивается реализация единой государственной валютной политики, в рамках которой официальной валютой является рубль.

Введение на территории государства других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещен (ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации»).

Процесс выпуска и обращения криптовалют (биткойн, лайткойн, неймкойн, кварккойн, пиркойн, эфириум и др.) полностью децентрализован. Операции с криптовалютами совершаются вне правового регулирования как Российской Федерации, так и многих других государств. Виртуальные валюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов, не гарантируются и не обеспечиваются Банком России.

Данные обстоятельства обусловили активное использование криптовалют в преступной деятельности. Учитывая возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующее обналичивание, граждане и юридические лица могут быть вовлечены в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, что влечет административную либо уголовную ответственность.

Поскольку в настоящее время процесс использования виртуальных валют в законодательстве Российской Федерации не урегулирован, операции с криптовалютами могут привести к значительным финансовым потерям граждан и к невозможности защиты прав потребителей в случае их нарушения.

рисунок с сайта itsamoneything.com