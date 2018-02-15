ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
15.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая
В Красноярске прошло первенство Красноярского края по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды»
В мастерстве соревновались мальчики и девочки 2004-2005г.р. и 2002-2003г.р.
Воспитанница ДЮСШ-1 Вероника Грибенко завоевала две серебряные медали. У неё II место в слаломе и II место в слаломе-гиганте.
Подготовил спортсменку тренер Вячеслав Патюков.
автор публикации София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск
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