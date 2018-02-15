ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

В Красноярске прошло первенство Красноярского края по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды»

В мастерстве соревновались мальчики и девочки 2004-2005г.р. и 2002-2003г.р.

Воспитанница ДЮСШ-1 Вероника Грибенко завоевала две серебряные медали. У неё II место в слаломе и II место в слаломе-гиганте.

Подготовил спортсменку тренер Вячеслав Патюков.

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск