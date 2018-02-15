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НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 ФЕВРАЛЯ

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15.02.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 ФЕВРАЛЯ
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ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
15.02.18 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Воспитанница ДЮСШ-1 Вероника Грибенко завоевала две серебряные медали
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ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ

15.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 20 | Автор: Галина Процкая

В Красноярске прошло первенство Красноярского края по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды»

В мастерстве соревновались мальчики и девочки 2004-2005г.р. и 2002-2003г.р.
Воспитанница ДЮСШ-1 Вероника Грибенко завоевала две серебряные медали. У неё II место в слаломе и II место в слаломе-гиганте.

Подготовил спортсменку тренер Вячеслав Патюков. 

автор публикации София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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