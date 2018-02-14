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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

14.02.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая

О сильнейших магнитных бурях предупредили жителей Красноярского края
В конце текущей недели ожидаются сильнейшие магнитные бури, - сообщает сегодня, 14 февраля, пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники ГИБДД призывают метеозависимых водителей быть особенно осторожными на дорогах: плохое самочувствие автолюбителя может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

Госавтоинспекторы обращаются к водителям с просьбой в случае ухудшения состояния здоровья отказаться от управления автомобилем, особенно от поездок на дальние расстояния. Полицейские также напоминают, что водитель должен иметь в автомобиле бутылку воды и соответствующие медикаменты.



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