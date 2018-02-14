ВМАЗАЛ КРАСИВО

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогого коньяка

В дежурную часть поступило сообщение о том, что из магазина в дневное время похищена бутылка коньяка стоимостью более 2,5 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили, им оказался 25-летний ранее неоднократно судимый житель города. В декабре прошлого года мужчина совершил аналогичное деяние – похитил из магазина дорогой алкоголь, в настоящее время материалы дела переданы для принятия решения в суд.

В отношении "коньячного короля" подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск