ВМАЗАЛ КРАСИВО

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14.02.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 38 | Автор: Галина Процкая

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи дорогого коньяка

В дежурную часть поступило сообщение о том, что из магазина в дневное время похищена бутылка коньяка стоимостью более 2,5 тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили, им оказался 25-летний ранее неоднократно судимый житель города. В декабре прошлого года мужчина совершил аналогичное деяние – похитил из магазина дорогой алкоголь, в настоящее время материалы дела переданы для принятия решения в суд.

В отношении "коньячного короля" подозреваемого  возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. 

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск



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