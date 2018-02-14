НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ФЕВРАЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ФЕВРАЛЯ

В программе "Торговая карта" - флористическая мастерская "КЛЕВЕР"

"КЛЕВЕР" НА СВЕЖЕМ ТВ

С 15 по 18 февраля на базе лагеря «Орбита» пройдет краевой зимний туристский