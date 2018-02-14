Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
"КЛЕВЕР" НА СВЕЖЕМ ТВ

"КЛЕВЕР" НА СВЕЖЕМ ТВ
14.02.18 | Главные темы / Cобытия
В программе "Торговая карта" - флористическая мастерская "КЛЕВЕР"
СБОР ЮНЫХ ТУРИСТОВ

СБОР ЮНЫХ ТУРИСТОВ
13.02.18 | Главные темы / Cобытия
С 15 по 18 февраля на базе лагеря «Орбита» пройдет краевой зимний туристский
УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
13.02.18 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае стартовал конкурс на разработку эскиза памятника Дмитрию
ИЗ ЛЕСА, ВЕСТИМО!

ИЗ ЛЕСА, ВЕСТИМО!
13.02.18 | Главные темы / Происшествия
У 43-летнего железногорца изъят обрез охотничьего ружья
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 ФЕВРАЛЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 ФЕВРАЛЯ
13.02.18 | Главные темы / Cобытия / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 ФЕВРАЛЯ

ИЗ ЛЕСА, ВЕСТИМО!

13.02.18 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

Железногорские полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире местного жителя был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. Полицейским мужчина пояснил, что нашел оружие в лесу, однако сдавать в полицию не стал и оставил дома.

Проведенная экспертиза установила, что изъятый обрез является огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом из охотничьего длинноствольного ружья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Полиция напоминает, что при обнаружении оружия либо его основных частей, а также боеприпасов, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

Если у вас есть информация о лицах, которые незаконно владеют оружием, просим сообщать эти сведения по телефону «02».

по информации МУ МВД России по Железногорску



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВИНА ДОКАЗАНА

ВИНА ДОКАЗАНА
2 ноября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Суд вынес приговор обвиняемому в серии краж из садов
УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ

УКРАЛ ПО-СКРОМНОМУ
12 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже
ДУРМАНУ ЗАСЛОН!

ДУРМАНУ ЗАСЛОН!
18 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
На КПП Железногорска у мужчины обнаружили пакет с амфетамином
ЖИВОДЕРА В КЛЕТКУ!

ЖИВОДЕРА В КЛЕТКУ!
26 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Сан4о, в новости: КВИТАНЦИИ БУДУТ ПОЗЖЕ
Пианков, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Kellen, в новости: ПОЛЕ ЧУДЕС
Иван, в новости: ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Железка, в новости: УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

СЛУЖБА 112

РЕКЛАМА

ПОГОДА

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА! ОГОНЬ НА ЮЖНОЙ ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ АКТУАЛЬНО ДЛЯ АБОНЕНТОВ МП "ГТС"

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Февраль 2018 (56)
Январь 2018 (120)
Декабрь 2017 (132)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".