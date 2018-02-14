ИЗ ЛЕСА, ВЕСТИМО!

Железногорские полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в квартире местного жителя был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. Полицейским мужчина пояснил, что нашел оружие в лесу, однако сдавать в полицию не стал и оставил дома.

Проведенная экспертиза установила, что изъятый обрез является огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом из охотничьего длинноствольного ружья.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Полиция напоминает, что при обнаружении оружия либо его основных частей, а также боеприпасов, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

Если у вас есть информация о лицах, которые незаконно владеют оружием, просим сообщать эти сведения по телефону «02».

по информации МУ МВД России по Железногорску